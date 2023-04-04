Гросси едет в Россию, чтобы обсудить безопасность на Запорожской АЭС

Недавно Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС и заявил, что ситуация с безопасностью на атомной станции не улучшилась.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 5 апреля, посетит российский Калининград, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на Запорожской атомной электростанции.

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя МАГАТЭ.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Калининград в среду в рамках консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской атомной электростанции в Украине во время военного конфликта", — говорится в сообщении.

Напомним, Рафаэль Гросси 29 марта посетил оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию.

После визита на ЗАЭС Гросси заявил, что обеспечить безопасность на атомной станции уже невозможно.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подверг критике работу МАГАТЭ на Запорожской АЭС и заявил о неэффективности и недееспособности агентства.

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