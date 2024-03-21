Гросси высказался о ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС: "Нужно усиливать роль международных органов"

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство атомной энергии должно иметь своевременный доступ и регулярные инспекции на Запорожскую АЭС. Это нужно для того, чтобы контролировать ситуацию с безопасностью.

Об этом Гросси сказал перед началом работы Всемирного саммита по ядерной энергии 2024 года в Брюсселе.

“Чтобы лучше контролировать безопасность, нам нужно усиливать роль международных органов, таких как Международное агентство по атомной энергии. Нам нужно обеспечить своевременное проведение инспекций, чтобы у нас была возможность избежать проблем. И нам нужны конкретные действия”, – заявил Гросси.

По его словам, лидеры и правительства государств уже осознали, насколько сейчас актуален вопрос ядерной безопасности. МАГАТЭ планирует развить более 80 проектов в этой области и предпринять шаги на уровне государственной политики, позволяющие утроить мощность ядерной энергии до 2050 года.

Это зависит от каждой страны. Некоторые страны утроят, некоторые удвоят, но очевидно, что ядерная энергетика играет немаловажную роль в видении будущего. Она уже обеспечивает половину чистой энергии в Европе”, – отметил Гросси.

Напомним, что россияне распространяют фейк о том, что ВСУ якобы обстреляли Запорожскую АЭС.

Читайте также: