Гроза российских кораблей: украинский флот морских дронов за год атаковал 7 вражеских судов (видео)

Уникальная технология меняет доктрину ведения войны в море и заставляет россиян бояться за свои корабли.

11 ноября 2022 года в Украине начался сбор на первый в мире флот морских дронов. В течение года этим оружием было повреждено или потоплено не менее семи судов Черноморского флота РФ.

На платформе UNITED24 опубликовано видео, посвященное годовщине создания этой грозы российских кораблей.

"Это уникальная разработка, которая меняет доктрину ведения войны в море и заставляет россиян бояться за свои корабли", — говорится в подписи к опубликованным кадрам, напоминающим, как создавался этот флот ударных надводных дронов.

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В списке поврежденных или уничтоженных российских судов: фрегат "Адмирал Макаров", тральщик "Иван Голубец", средний разведывательный корабль "Иван Хурс", патрульный корабль "Сергей Котов", большой десантный корабль "Новороссийск", десантные катера "Акула" и "Серна”, а также выносное устройство для приема нефти – “нефтяной маяк”.

“Атаками наших дронов восхищается весь мир. И это только начало. Продолжаем развивать и совершенствовать технологию, чтобы вы видели еще большее пораженеых российских кораблей в новостях”, — утверждают на платформе UNITED24.

Украинский флот морских дронов за год атаковал 7 вражеских судов

Напомним, 10 ноября пораженные украинскими надводными ударными дронами у берегов временно оккупированного Крыма два российских десантных катера пошли ко дну.

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