Грозит ли Украине поражение на фронте?: Обозреватель оценил ситуацию и риски

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Угроза поражения Украины на фронте может возникнуть только в долгосрочной перспективе, если не изменятся объемы западной помощи и подход к мобилизации. В то же время и никаких предпосылок для поражения России на поле боя в ближайшие месяцы тоже нет.

Такое мнение высказал израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью OBOZ.UA

Шарп прокомментировал заявление министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла, который, передавая Украине мирный план, предупредил о «нависшей угрозе поражения». Аргументировал это тем, что у России преимущество в войне. Обозреватель отметил, что у разных людей разный уровень осведомленности в зависимости от того, опираются они на открытые источники или имеют широкий массив информации о возможностях Украины и России.

Реклама

«Относительно того, что говорил представитель администрации США, здесь тоже важно понимать контекст. Возможно, речь шла об определенном эмоциональном высказывании, чтобы быть более убедительным в глазах собеседников. Есть разные приемы, которые используются на переговорах», — обратил внимание обозреватель.

Ему не известно, что именно имел в виду Дрисколл под поражением, и на какие конкретно прогнозы опирался. В то же время, Шарп указал на определенные тенденции последних двух лет — с осени 2023 года, когда неудачно завершилось украинское наступление. С тех пор продолжается длительное ползучее российское наступление. Где-то понемногу враг захватывает украинские территории, но параллельно происходит истощение ресурсов обеих стран.

Ресурсы Украины и России для продолжения войны

«Это важный момент. Если украинские ресурсы истощаются быстрее российских, то есть когда в этом балансе двустороннего истощения для Украины ситуация ухудшается быстрее, то в таком случае те, кто оценивает, исходят из того, что в течение двух лет и так была тревожная тенденция, а дальше будет или что-то такое же, или несколько хуже — это в оптимистическом сценарии. А в пессимистическом может оказаться, что будет гораздо хуже», — рассказал военный обозреватель.

Он добавил, что теоретически что-то может серьезно измениться в России. Правда, пока видно, что у страны-агрессора есть ресурсы продолжать войну в том же духе, по крайней мере в течение ближайших 10 месяцев.

Реклама

«Значит, тогда к лучшему должно измениться что-то в Украине. Здесь два фактора. Первый — это западная помощь. Если она остается в нынешнем объеме, то нет причин для оптимизма, а если уменьшается, то есть причины для пессимизма. Второй фактор — сами украинцы могут принять те или иные меры, которые приведут к улучшению ситуации. Эти меры прежде всего касаются мобилизации, комплектования и т.д., то есть это уже зависит от украинского руководства», — рассказал Шарп.

Он отметил, что во всем, что касается помощи для Украины от США, многое зависит от американского президента Дональда Трампа.

Вероятность поражения Украины и России на фронте

"Если негативная тенденция для украинцев будет продолжаться и в долгосрочной перспективе, то есть риски, что ситуация ухудшится, и именно на этом могут базироваться оценки тех, кто предсказывает поражение. Мол, фронт завалится и т.д. Но у меня нет оснований, нет инструментов говорить в подобном ключе», — акцентировал обозреватель.

В то же время, указал он, в настоящее время и в ближайшие месяцы нет никаких предпосылок для поражения России на поле боя.

Реклама

«Для того чтобы России было нанесено поражение, должны произойти какие-то внутренние абсолютно непредсказуемые и потрясающие события, которые приведут к краху российской армии, — изнутри, по политическим причинам, какая-то смена власти. В свое время намек на это был, когда произошел мятеж Пригожина, который, впрочем, закончился ничем. Но ничего такого не предвидится, хотя в жизни все случается. А значит, речь идет о поражении на поле боя. Нынешние возможности украинской армии не такие, чтобы было нанесено поражение России на поле боя. Наоборот, главная задача — более или менее стабильно держать оборону, и это не везде удается», — объяснил Шарп.

К слову, ранее политолог Евгений Магда заявил, что Запад до сих пор не представляет себе военного поражения России и занимает «равноудаленную позицию». Эксперт пояснил, что западный образ мышления предполагает завершение войны только через мирные договоренности, тогда как Украина платит жизнью своих граждан за безопасность Европы.

Заметим, в конце ноября волонтер Мария Берлинская заявила, что Украина теряет «самое ценное — людей», а фронт «проседает» и проигрывает военно-технологические гонки. Волонтер прогнозирует, что война может продолжаться еще 10-12 лет и главная задача Украины — выстоять, пока Россия не начнет разрушаться изнутри.