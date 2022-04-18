Группа "Без обмежень" выступила в полуразрушенном оккупантами Ирпене

Группа "Без обмежень" выступила в Ирпене / скриншот с видео

Артисты дали концерт жителям города, волонтерам и украинским защитникам.

Группа "Без обмежень" приехала с концертом в полуразрушенный русскими оккупантами Ирпеня.

Об этом рассказал лидер коллектива Сергей Танчинец. По его словам, они приехали в город, чтобы поддержать боевой дух местных жителей, украинских защитников и волонтеров.

"Сегодня мы приехали в город-герой Ирпень для того, чтобы дать небольшой акустический концерт для всех жителей, которые остались в городе, и для тех, кто вернулся, и, конечно, для военных, для всех людей, которые защищали и защищают Украину", – поделился Танчинец.

До этого, коллектив выступал в Ирпене еще 15 января, когда на территории Украины не было российских захватчиков, а город не получил таких ужасных разрушений.

"17 апреля мы снова имеем возможность сыграть в Ирпене! Нашем украинском Ирпене. Спасибо нашим защитникам! Слава Украине", — написал Танчинец.

Напомним, в Ирпене под Киевом повреждено более 1000 зданий : 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены. Это – 71% от территории города.

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