Группа самолетов РФ движется к южным регионам: в ВСУ предупредили об опасности

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что группа российских самолетов движется в направлении юга, из-за чего есть риск применения авиабомб.

Об этом он сказал 23 апреля в эфире телемарафона.

Игнат подчеркнул, что россияне начали обстреливать прифронтовые регионы управляемыми авиабомбами из самолетов Су-34 и Су-35. Это связано с тем, что оккупантам не хватает дальнобойных ракет.

"Поэтому они начали эти бомбы модернизировать и их применять, не входя в зону поражения нашей ПВО. Это, наконец, происходит и именно сейчас, когда мы с вами говорим. Группа самолетов на южном направлении в сторону южных регионов и могут быть такие применения", — сказал он. Игнатий около 17:50, а уже в 18:14 в Херсонской области объявили воздушную тревогу.

Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что Россия использует 40 аэродромов для обстрелов Украины.

"Около 20 их самолетов постоянно находятся в воздушном пространстве в светлое время суток", — подчеркнул он.

Напомним, в воскресенье, 23 апреля, российские оккупационные войска атаковали деревню Кизомис Белозерской общины Херсонской области. Россияне обстреляли десятки домов местных жителей. Есть раненые.

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