Группа сенаторов-республиканцев призвала Байдена прекратить помощь Украине и начать переговоры с Россией

Группа сенаторов от Республиканской партии направили совместное письмо президенту США Джо Байдену, в котором они призвали прекратить помогать Украине отражать нападение российских агрессоров в том формате, как это было до сих пор.

Среди подписантов письма известны своими пророссийскими взглядами трампистка и сторонница теории заговора QAnon Марджори Тейлор Грин, а также Ренд Пол, пытавшийся заблокировать помощь Украине.

Они заявили, что идет второй год войны и пока не видно ни одной стратегии, как ее закончить. Сенаторы уверены, что именно США ведут "марионеточную" войну в Украине против России и считают, что она угрожает эскалацией, которая выведет боевые действия из-под контроля.

По их мнению, помощь Украине и санкции против России ведут к "эскалации и еще большему насилию", а также увеличивают возможность прямого столкновения с Россией.

В частности, они подвергли критике передачу Украине систем HIMARS, потому что считают это серьезной провокацией. Также они критикуют потенциальные решения о передаче Украине других, более серьезных и дальнобойных вооружений.

"Мы будем выступать против всех последующих пакетов помощи, если они не будут привязаны к четкой дипломатической стратегии, направленной на то, чтобы быстро завершить эту войну", – заявляют сенаторы.

Кроме того, они заявили, что терпение Москвы в "ведении марионеточной войны с НАТО" может закончиться, а именно решение Путина начать войну против Украины является доказательством того, что Россия готова применять силу.

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Также сенаторы критикуют выделение средств Украине, которая "исторически увязла в коррупции", тогда как в штатах достаточно своих проблем, которые нужно решать. Также сенаторы считают, что помощь Украине оказывает плохое влияние на дееспособность самой армии США.

"Есть приемлемые способы, как США могут поддержать украинский народ, но безлимитные поставки оружия в поддержку бесконечной войны – это не один из таких вариантов. В наших национальных интересах, как и украинского народа – привлечь к переговорам, которые нужны безотлагательно для того, чтобы этот конфликт получил решение. Призываем вас продвигать достижение мира путем переговоров между двумя сторонами", – заканчивают подписанты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину уже прибыла часть западных боевых машин пехоты M2 Bradley, которые были обещаны ВСУ Соединенными Штатами.

Также мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО вместе с союзными государствами должны предоставлять Украине большее вооружение для ускорения освобождения украинских земель от российских агрессоров.

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