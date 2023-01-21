"Группа Вагнера" запугивает семьи своих бойцов и запрещает проверять гробы — ISW

Родственники погибших "вагнеровцев" получают ложную информацию об их состоянии и местонахождении.

Представители "группы Вагнера" запугивают членов семей своих бойцов, не позволяя им проверять гробы погибших на войне близких.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что "группа Вагнера" пытается заявить о себе как об эффективной военной структуре. В то же время аналитики называют основанную Евгением Пригожиным группировку "паразитической военизированной организацией".

В ISW отметили, что в информационном пространстве появляются истории о том, как родственники погибших "вагнеровцев" получают ложную информацию об их состоянии и местонахождении.

"На это указывает заявление депутата Госдумы Евгения Ступина, согласно которому семьи россиян, подписавших контакт с "группой Вагнера" и отправившихся воевать с Украиной, жалуются на полное отсутствие известий о своих близких", — отмечают эксперты.

Аналитики также ссылаются на данные российского издания "Дождь", опубликовавшего историю о женщине, получившей запечатанный гроб своего мужа, свидетельство о смерти и медали, однако после похорон узнала, что он жив и задержан правоохранителями в Украине.

"Эти отчеты предполагают, что у "группы Вагнера" отсутствуют основные административные органы для ведения учета отдельных военнослужащих и надлежащего общения с властями", — добавили аналитики.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее рассказал, что российский олигарх Евгений Пригожин набрал в ЧВК "Вагнер" более 38 тысяч российских зеков. Уже 77% из них ликвидировано.

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