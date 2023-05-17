"Группировка достаточно мощная": Гуменюк рассказала о количестве ракетоносителей РФ в морях

По состоянию на утро среды, 17 мая, Россия держит один ракетоноситель в Азовском море и еще два ракетоносителя – в Черном.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо".

"Группировка РФ в Черном море достаточно мощная: десять кораблей, но сейчас они рассредоточивают ее не только на Черном море, но и на Азовском, чтобы не быть пораженными и скрыть свои действия от нашей ПВО", — подчеркнула она.

По ее словам, именно из этих ракетоносителей была ночная атака "Калибрами" по территории Украины.

Напомним, оккупанты поздно вечером 16 мая нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате обстрела произошло частичное разрушение торгового центра и автосалона. Есть попадание по объекту промышленной инфраструктуры. Пострадал человек.

Читайте также: