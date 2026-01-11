Группировка РФ попала в окружение у важного города: детали от ВСУ

Танк. / © из соцсетей

Российские подразделения, окруженные в Купянске Харьковской области, постепенно уничтожаются. Войска страны-агрессорки России не смогут восстановить доступ к городу в определенные ими сроки.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, ранее в Купянске находились около 80 российских военных. Впрочем, ежедневно их потери составляют от трех до пяти человек. Военный заметил, что для полного завершения зачистки нужно еще совсем немного времени.

«Особой потребности ускорять этот процесс сейчас нет, потому что уже очевидно, что россияне не смогут восстановить доступ к городу в те сроки, которые нужны для их завершения», — пояснил Трегубов.

Захватчики пытаются наступать с севера, но эти попытки не приносят результата. Трегубов объяснил, что потеря Купянского и Купянска-Узлового лишает Россию возможности использовать ключевой железнодорожный узел и фактически блокирует дальнейшее наступление в этом направлении.

Как сообщалось ранее, оккупанты пытаются прорвать оборону возле Купянска, усилив давление на восточном берегу реки Оскол. Враг пытается вытеснить оттуда украинских военных, однако значительных успехов не имеет.