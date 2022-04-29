Группировка "Схід" в течение суток уничтожила около 200 солдат РФ

Украинские защитники продолжают сопротивляться российским военным и наносят оккупантам немалые потери.
В частности, оперативно-тактическая группировка "Схід" поделилась достижениями за 29 апреля. Так, бойцы отбили четыре атаки врага.
Об этом сообщает пресс-служба ОТУ.
Также уничтожены почти 200 солдат РФ и 36 единиц вражеской техники:
- личного состава – 173
- танки – 4
- БМП – 5
- БТР – 2
- АТТ – 13
- артиллерийских систем – 5
- минометных расчетов – 2
- БПЛА – 5
Напомним, Россия продолжает убивать мирных жителей Донбасса. В частности, 29 апреля зафиксировали смерть 4 человека. Кое-где количество жертв установить невозможно.
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