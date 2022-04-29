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Группировка "Схід" в течение суток уничтожила около 200 солдат РФ

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Группировка "Схід" в течение суток уничтожила около 200 солдат РФ

Украинские защитники продолжают сопротивляться российским военным и наносят оккупантам немалые потери.

В частности, оперативно-тактическая группировка "Схід" поделилась достижениями за 29 апреля. Так, бойцы отбили четыре атаки врага.

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ.

Также уничтожены почти 200 солдат РФ и 36 единиц вражеской техники:

  • личного состава – 173
  • танки – 4
  • БМП – 5
  • БТР – 2
  • АТТ – 13
  • артиллерийских систем – 5
  • минометных расчетов – 2
  • БПЛА – 5

Напомним, Россия продолжает убивать мирных жителей Донбасса. В частности, 29 апреля зафиксировали смерть 4 человека. Кое-где количество жертв установить невозможно.

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