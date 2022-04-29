Группировка "Схід" в течение суток уничтожила около 200 солдат РФ

Группировка "Схід" в течение суток уничтожила около 200 солдат РФ

Украинские защитники продолжают сопротивляться российским военным и наносят оккупантам немалые потери.

В частности, оперативно-тактическая группировка "Схід" поделилась достижениями за 29 апреля. Так, бойцы отбили четыре атаки врага.

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ.

Также уничтожены почти 200 солдат РФ и 36 единиц вражеской техники:

личного состава – 173

танки – 4

БМП – 5

БТР – 2

АТТ – 13

артиллерийских систем – 5

минометных расчетов – 2

БПЛА – 5

Напомним, Россия продолжает убивать мирных жителей Донбасса. В частности, 29 апреля зафиксировали смерть 4 человека. Кое-где количество жертв установить невозможно.

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