Группировка ”Схід” за сутки уничтожила до 160 оккупантов

Группировка ”Схід” за сутки уничтожила до 160 оккупантов

ВСУ уничтожили три танка, БТР, четыре БМП, 12 АТТ, две артиллерийские системы, одна зенитная установка и два БПЛА.

Украинские военные из группировки "Схід" за сутки уничтожили до 160 российских захватчиков.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схід" в социальной сети Facebook.

"В течение суток, 25 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили три атаки, а также продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои", — говорится в сообщении.

В то же время 25 апреля украинские защитники уничтожили:

личного состава – до 160 оккупантов,

танков – 3,

БТР – 1,

БМП – 4,

АТТ – 12,

артиллерийских систем – 2,

зенитная установка – 1,

БПЛА – 2.

Напомним, Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов ВСУ освободили от оккупантов.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

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