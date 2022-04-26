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Группировка ”Схід” за сутки уничтожила до 160 оккупантов

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Группировка ”Схід” за сутки уничтожила до 160 оккупантов

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ВСУ уничтожили три танка, БТР, четыре БМП, 12 АТТ, две артиллерийские системы, одна зенитная установка и два БПЛА.

Украинские военные из группировки "Схід" за сутки уничтожили до 160 российских захватчиков.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схід" в социальной сети Facebook.

"В течение суток, 25 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили три атаки, а также продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои", — говорится в сообщении.

В то же время 25 апреля украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – до 160 оккупантов,
  • танков – 3,
  • БТР – 1,
  • БМП – 4,
  • АТТ – 12,
  • артиллерийских систем – 2,
  • зенитная установка – 1,
  • БПЛА – 2.

Напомним, Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов ВСУ освободили от оккупантов.

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