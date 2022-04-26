Группировка ”Схід” за сутки уничтожила до 160 оккупантов

ВСУ уничтожили три танка, БТР, четыре БМП, 12 АТТ, две артиллерийские системы, одна зенитная установка и два БПЛА.
Украинские военные из группировки "Схід" за сутки уничтожили до 160 российских захватчиков.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схід" в социальной сети Facebook.
"В течение суток, 25 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили три атаки, а также продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои", — говорится в сообщении.
В то же время 25 апреля украинские защитники уничтожили:
- личного состава – до 160 оккупантов,
- танков – 3,
- БТР – 1,
- БМП – 4,
- АТТ – 12,
- артиллерийских систем – 2,
- зенитная установка – 1,
- БПЛА – 2.
Напомним, Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов ВСУ освободили от оккупантов.
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