Группировка "скромная", но опасность есть: в ВСУ рассказали о кораблях в Черном море

По состоянию на утро ракетоносителей РФ в морской акватории нет.

По состоянию на утро 27 июня в Черном море кораблевая группировка армии РФ достаточно "скромная" — по сравнению с тем, какую оккупанты разворачивали обычно.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В то же время ракетоносителей в Черном море на дежурстве сейчас нет. Впрочем, отметила Гуменюк, "достаточно два-три часа, чтобы они вернулись и были готовы нанести удар".

"Это семь кораблей в Черном море и один – в Азовском. Они (россияне – Ред.) разоблачают надводную обстановку и занимаются разведкой. Это говорит о том, что, скорее всего, готовят следующий удар", — подчеркнула она.

Напомним, замруководителя ГУР Вадим Скибицкий сообщил, что Россия нарастила производство ракет. Теперь в РФ выпускают в три-четыре раза больше "Калибров" и Х-101, чем это было до полномасштабной войны.

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