"Группировка "Вагнера" была уничтожена": боец ВСУ рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

Группировка ЧВК "Вагнер" была практически уничтожена в Бахмуте, в то же время на ряде направлений Бахмутского направления ситуация "достаточно горячая".

Об этом основатель и командир "Грузинского национального Легиона" Мамука Мамулашвили рассказал в эфире "Киев24" 29 мая.

"Я думаю, группировки "Вагнера" практически нет. И Бахмут сыграл огромную роль для того, чтобы группировка "Вагнера" была уничтожена. Поэтому те люди, которые представляют нас Пригожину в своих включениях, – это и есть, наверное, та оставшаяся часть "Вагнера", которая еще жива", – рассказал Мамулашвили.

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Он также сообщил, что в целом ситуация на Бахмутском направлении "достаточно горячая".

"На ряде направлений Бахмутского направления в основном работает наша артиллерия. На других участках фронта идут контрактные бои. Численность нашего личного состава дает нам возможность работать на разных направлениях линии фронта, так что на многих направлениях нам ситуация достаточно знакома", – проинформировал командир "Грузинского национального Легиона".

Напомним, британская разведка сообщила 27 мая, что "вагнеровцы" начали отступать из некоторых своих позиций в Бахмуте. В то же время в город, вероятно, вошли силовики "ДНР" для начала его разминирования.

В то же время, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что часть наемников "Вагнера" отступает из Бахмута, однако захватчики лишь перегруппировываются и снова продолжат атаковать.

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