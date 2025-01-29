Сырский представил Драпатого личному составу ОСГВ "Хортица": какие задачи перед ним поставлены

В этой должности Драпатий заменил генерал-майора Андрея Гнатова, который теперь продолжит службу как заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Хортица". Им стал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый.

Об этом Сырский сообщил на своей странице Facebook.

В этой должности он заменил генерал-майора Андрея Гнатова, который теперь продолжит службу как заместитель начальника Генерального штаба ВСУ.

"Враг сосредотачивает наибольшие силы именно на тех направлениях, которые входят в операционную зону ОСУВ "Хортица". Наша задача — держать линию, наносить российским оккупантам максимальные потери и заботиться об украинских защитниках", — заявил Сырский.

Главнокомандующий также определил первоочередные задачи, необходимые для сдерживания атак противника, значительно превосходящего по численности.

"Работаем вместе", – подытожил он.

Напомним, Михаил Драпатый в 2014 году возглавлял 2-й механизированный батальон 72-й бригады, который в мае того года участвовал в освобождении Мариуполя.