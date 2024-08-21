Группировка возле Покровска и Торецка насчитывает 201 тыс. человек – эксперт назвал силы РФ на Донбассе

Селезнев уверяет, что с середины следующего месяца у врага должен закончиться ресурс.

РФ стянула у Покровска и Торецка группировка войск составляет около 201 тыс. человек.

Об этом заявил военный аналитик Владислав Селезнев, передает "Киев 24".

Также читайте Повлияла ли Курская операция на Покровское направление – Жорин ответил

"Российская армия, задействованная на Покровско-Торецком направлении, составляет 201 тысячу. Это очень много. К тому же, у россиян – тотальное преимущество в артиллерийском компоненте, еще более масштабное преимущество в авационном компоненте. Вражеские КАБы постоянно донимают наших оборонителей и жителей прифронтовых территорий. Проблем есть немало", – говорит эксперт.

Комментируя происходящее на Курщине, Селезнев выразил надежду, что операция "будет иметь более масштабную перспективу и заставит путинскую армию рефлексировать на те вызовы, с которыми она сталкивается".

"Генерал Буданов где-то две недели назад заявил, что возможности российской армии будут исчерпаны через месяц-полтора. С тех полутора месяцев уже две недели прошли. Вероятно, с середины следующего месяца у врага должен закончиться ресурс, так что враг будет вынужден переходить в стратегическую оборону и брать оперативную паузу", – говорит аналитик.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Времени почти нет! Полиция Мирнограда будут разыскивать родителей, скрывающих детей от эвакуации

Ранее исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк заявил, что на эвакуацию у Покровска еще есть две недели, а у Мирнограда остаются считанные дни.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.