"Грустная ирония": россияне во время ракетного нападения на Киев убили оператора одного из телеканалов

Погиб Евгений Сакун, работавший на телеканале "Киев.Live".

В Киеве в результате вражеских обстрелов телебашни погиб один из телеоператоров телеканала "Киев.Live" Евгений Сакун.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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"От рук фашистских оккупантов погиб первый журналист! Удалось установить личность только одного из 5 погибших после вчерашнего варварского удара по Киевской телебашне. Это журналист. Телеоператор KievLive – Евгений Сакун. Приношу мои соболезнования родным и близким Евгения. Тело будет находиться в морге по морю. Оранжерейная 9", — написал Геращенко

Смерть оператора подтвердила Национальная полиция и представитель менеджмента Людмила Островенко и Руслана Пахалюк, руководитель службы персонала холдинга NEWS Network, в состав которого входят телеканалы LIVE, OdessaLive и "Типовий Київ".

Пахалюк сообщила, что квартира оператора в столице закрыта, соседей либо нет, либо ничего не знают. Руководство канала пытается связаться с родственниками погибшего оператора.

"Оператор телеканала «LIVE» Евгений Сакун – новая жертва российской оккупации. LIVE – жизнь!!!!, какая печальная ирония……. В холдинге готовы помогать с похоронами, оказать поддержку семье, но пока никаких контактов нет… свой день рождения он праздновал ровно за месяц до начала масштабной войны, развязанной Путиным. Национальный союз журналистов Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего Евгения, его коллегам по телевидению", – говорится в сообщении.