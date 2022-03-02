"Грустная ирония": россияне во время ракетного нападения на Киев убили оператора одного из телеканалов

Погиб Евгений Сакун, работавший на телеканале "Киев.Live".
В Киеве в результате вражеских обстрелов телебашни погиб один из телеоператоров телеканала "Киев.Live" Евгений Сакун.
Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
"От рук фашистских оккупантов погиб первый журналист! Удалось установить личность только одного из 5 погибших после вчерашнего варварского удара по Киевской телебашне. Это журналист. Телеоператор KievLive – Евгений Сакун. Приношу мои соболезнования родным и близким Евгения. Тело будет находиться в морге по морю. Оранжерейная 9", — написал Геращенко
Смерть оператора подтвердила Национальная полиция и представитель менеджмента Людмила Островенко и Руслана Пахалюк, руководитель службы персонала холдинга NEWS Network, в состав которого входят телеканалы LIVE, OdessaLive и "Типовий Київ".
Пахалюк сообщила, что квартира оператора в столице закрыта, соседей либо нет, либо ничего не знают. Руководство канала пытается связаться с родственниками погибшего оператора.
"Оператор телеканала «LIVE» Евгений Сакун – новая жертва российской оккупации. LIVE – жизнь!!!!, какая печальная ирония……. В холдинге готовы помогать с похоронами, оказать поддержку семье, но пока никаких контактов нет… свой день рождения он праздновал ровно за месяц до начала масштабной войны, развязанной Путиным. Национальный союз журналистов Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего Евгения, его коллегам по телевидению", – говорится в сообщении.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 5840 человек,
- самолетов – 30,
- вертолетов – 31,
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин ‒ 862,
- артиллерийских систем – 85,
- средства ПВО – 9,
- РСЗО — 40,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- легкие скоростные катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 355.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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