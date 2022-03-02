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"Грустная ирония": россияне во время ракетного нападения на Киев убили оператора одного из телеканалов

"Грустная ирония": россияне во время ракетного нападения на Киев убили оператора одного из телеканалов

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"Грустная ирония": россияне во время ракетного нападения на Киев убили оператора одного из телеканалов

Погиб Евгений Сакун, работавший на телеканале "Киев.Live".

В Киеве в результате вражеских обстрелов телебашни погиб один из телеоператоров телеканала "Киев.Live" Евгений Сакун.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"От рук фашистских оккупантов погиб первый журналист! Удалось установить личность только одного из 5 погибших после вчерашнего варварского удара по Киевской телебашне. Это журналист. Телеоператор KievLive – Евгений Сакун. Приношу мои соболезнования родным и близким Евгения. Тело будет находиться в морге по морю. Оранжерейная 9", — написал Геращенко

Смерть оператора подтвердила Национальная полиция и представитель менеджмента Людмила Островенко и Руслана Пахалюк, руководитель службы персонала холдинга NEWS Network, в состав которого входят телеканалы LIVE, OdessaLive и "Типовий Київ".

Пахалюк сообщила, что квартира оператора в столице закрыта, соседей либо нет, либо ничего не знают. Руководство канала пытается связаться с родственниками погибшего оператора.

"Оператор телеканала «LIVE» Евгений Сакун – новая жертва российской оккупации. LIVE – жизнь!!!!, какая печальная ирония……. В холдинге готовы помогать с похоронами, оказать поддержку семье, но пока никаких контактов нет… свой день рождения он праздновал ровно за месяц до начала масштабной войны, развязанной Путиным. Национальный союз журналистов Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего Евгения, его коллегам по телевидению", – говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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