Грузинский и литовский депутаты присоединились к украинскому войску, чтобы "на колени поставить москалей"

Грузинский и литовский депутаты присоединились к украинскому войску, чтобы "на колени поставить москалей"

Они убеждены, что это война не только Украины, но и всего цивилизованного мира против военных преступников.

Оставили мягкие депутатские кресла и приехали воевать за Украину, потому что говорят, что Россия – общий враг. Народный избранник из Грузии Александр Элисашвили и депутат латвийского сейма Юрис Юрашс уже побывали в бою.

Об этом говорится в ТСН.

Грузинский легион участвует в зачистках врага в Киевской области. Среди бойцов - депутат грузинского парламента Александр Элисашвили. "Мы были в той ударной группе, которая освободила Ирпень", — говорит он.

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Александр приехал во Львов с товарищем в середине марта, как раз в день добровольца. «И вам, и нам сейчас нужна единственная вещь, - нам нужна победа. Мир потом, сейчас победа. Главное - их остановить и разбить, и на колени поставить этих палачей, москалей», – говорит боец.

После тренировок на полигоне воюют. Говорят, враг у Грузии и Украины общий — человеконенавистническое государство-террорист. «Я всю жизнь смотрю, как россияне убивают людей, 20% нашей земли оккупирована той же армией, с которой сейчас воюет Украина. Они понимают единственный язык – это язык силы, и они должны получить удар по лицу. И это делает Украина, потому мы здесь тоже», — отмечает Александр.

Варварство, которое рашисты устроили на Киевщине, поразило грузина до глубины души. Это катастрофа, они не люди. Нам сказали, что сидел один российский снайпер, просто прохожих гражданских убивал, просто ради развлечения», — добавляет боец.

Грузинский парламентарий — резервист Нацгвардии, воевал добровольцем в Грузии в 2008 году. Говорит, восхищается отвагой украинских защитников и горд, что сейчас рядом с ними. Дома оставил троих детей, младшему 15 лет. «Он просто рыдал в телефоне. А знаете, почему он рыдал? Потому что он сказал, почему я не взял его на войну, он был так зол, и до сих пор злится», — смеясь, рассказывает боец.

"Та война, которая сейчас происходит в Украине, это не война Украины с Россией, с агрессором, это война всего цивилизованного мира с Кремлем, с военными преступниками", — уверяет доброволец батальона "Карпатская сечь", депутат латвийского сейма Юрис Юрашс.

Он составил свой мандат для участия в войне против России. Как только Владимир Зеленский объявил о создании иностранного легиона, в его парламент, проголосовали закон о праве граждан Латвии воевать против российского оккупанта. Юрис был первым, кто вызвался.

«Я поражен стойкостью и храбростью украинских ребят. Все, что мы здесь сейчас в Украине делаем, - отстаивая независимость Украины, независимость всей Европы, это наше будущее, это будущее наших детей, и моих лично», — убежден боец.

Юрис имеет 20-летний опыт работы в правоохранительных органах, возглавлял оперативный отдел антикоррупционной службы. В украинском добробате служит разведчиком, говорит, что будет оставаться, пока будет чувствовать, что он здесь нужен.

Депутаты из Грузии и Латвии приехали в Украину защищать нашу землю

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