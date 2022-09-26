Грузия перевела КПП на особый режим из-за убегающих от мобилизации россиян

Все таможенные посты Грузии переведены на особый режим работы, на грузинском КПП "Верхний Ларс" с российской стороны границы появился БТР с разворачивающими блокпост военными.

Об этом сообщают "Новости Грузии".

Также сообщается, что в очереди на въезд в Грузию паника стремительно распространяется слух, что российские военные будут проверять всех мужчин, пытающихся уехать из России, чтобы не попасть под мобилизацию.

По данным СМП РФ, ФСБ РФ подтвердило выдвижение БТР в пограничный пункт "Верхний Ларс" на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди якобы решат прорвать границу.

"В пограничных КПП по всей Грузии увеличено количество таможенников, все пункты работают в круглосуточном режиме. Процедуры таможенного контроля грузовых автомобилей, следующие из Грузии частично затягиваются", — заявили в Минфине Грузии.

Напомним, депутат заявила, что Грузия закроет границы для мужчин из России.

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