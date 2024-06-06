ВСУ 6 июня 2024 уничтожили подполковника России Дмитрия Микушина.

Об этом написал офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан.

"Успешно демобилизовано: подполковник Микушин Дмитрий, заместитель командира 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" по вооружению", — говорится в сообщении.

Уничтожен очередной российский подполковник Фото: офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, имеющий позывной "Штирлиц", добавил, что "звездный" приспешник российской власти был заместителем командира 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск

Между тем, в России задержали банду боевиков "Вагнера". В Орловской области РФ четверо эксбоевиков ПИК образовали организованную преступную группировку (ОПГ) и в течение года занимались рэкетом.

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