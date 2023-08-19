Грузовик и тонны гексогена: Малюк рассказал, как подрывали Крымский мост в 2022 году (фото)

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, как впервые подрывали Крымский мост в октябре прошлого года.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, как впервые подрывали Крымский мост в октябре прошлого года. Для этого СБУ понадобился грузовик, 21 тонна гексогена и пленка, в которую спрятали взрывчатку.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По словам Малюка, толщину пленки выбрали такую, чтобы сканеры на пунктах пропуска не заметили взрывчатку. Рулоны такой пленки, по легенде спецоперации, должен был официально перевозить грузовик. Кроме того, СБУ "обошла" глушилки на Крымском мосту, сбивающие GPS-координаты и утром 8 октября 2022 года груз "пленки" взлетел в воздух на середине моста.

В Службе безопасности показали фотографии подготовки к подрыву Крымского моста.

Пленка, в которой провозилась взрывчатка на Крымский мост. / Фото: Служба безопасности Украины

Пленка, в которой провозилась взрывчатка на Крымский мост. / Фото: Служба безопасности Украины

Пожар на Крымском мосту / Фото: Служба безопасности Украины

"Разработкой спецоперации занимался я лично и два моих доверенных сотрудника. Мы семь кругов ада прошли, использовали в темную столько россиян", — говорит Малюк.

Руководитель СБУ также отметил, что в организации второй атаки на Крымский мост в июле 2023 года большую роль сыграл офицер на позывной "Хантер". По словам Малюка, "Хантер" приложил много усилий для создания морских дронов, которые и подорвали один из символов путинского режима.

Так, для очередной атаки по Крымскому мосту в июле количество взрывчатки на дронах довели до 850 кг гексогена. Также модернизировали систему управления беспилотниками, получив качественно новый образец надводного мстителя. Дистанционно управляемые плавсредства-камикадзе, сделанные из уникального материала, незаметного для враждебных РЛС. Их конструкция предусматривала три вида управления и самоуничтожения при необходимости.

"Это было непередаваемое чувство. Когда произошел взрыв, мы очень громко кричали, потому что напряжение внутри было огромным", – рассказал Малюк, который лично разрабатывал и контролировал проведение этой спецоперации.

Он подчеркнул, что Крымский мост – это законная цель для Украины и что Женевские конвенции, регламентирующие правила ведения войн, не содержат запрета атаковать такого рода объекты.

Напомним, СБУ показала эксклюзивные кадры, как в июле они использовали экспериментальный морской беспилотник "Морской малыш" для атаки на Крымский мост.

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