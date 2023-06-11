Грузовик с боекомплектом устроил салют: ВСУ уничтожили вражескую колонну в Запорожской области

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских захватчиков. Враг не чувствует себя в безопасности даже на временно оккупированных территориях – украинские военные уничтожили колонну вражеской техники на оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в разведке.

"На сегодняшний день оккупанты уже не могут чувствовать себя безопасно даже, якобы, в собственном тылу. В поселке Заветное Запорожской области колонна военной техники 83 бригады воздушно-десантных войск РФ попала под прицельный огонь украинских защитников", — рассказал источник.

По информации собеседника, в результате обстрела россияне потеряли три артиллерийских системы, два топливозаправщика и восемь единиц разнообразной техники, среди которой – грузовик с боекомплектом.

Напомним, по состоянию на 11 июня 2023 года ВСУ ликвидировали 215 640 солдат армии России. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 980 окупантов.

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