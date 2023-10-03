Грузовой поезд раздавил ЗРК россиян в Донецкой области: погибли оккупанты

Поезд наехал на машину ЗРК "Стрела-10" российских захватчиков.
На оккупированной части Донетчины грузовой поезд наехал на машину с ракетным комплексом российских военных, в результате чего погибли трое захватчиков.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
В ночь на 3 октября на железнодорожном участке между оккупированными Енакиевым и Углегорском грузовой поезд наехал на машину ЗРК "Стрела-10" российских войск.
По предварительным данным, водитель машины ЗРК направлялся в составе военной колонны, однако в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд.
В результате инцидента погибли трое российских оккупантов, еще двое получили ранения. По поводу поезда, он сошел с рельс и повредил железнодорожное полотно. Что с самим ЗРК – пока не сообщается.
К слову, "ополченка" из так называемой "ДНР" Наталья "Волчица" призвала президента России Владимира Путина начать на Донбассе женскую мобилизацию.
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