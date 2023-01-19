"Грядет большое сражение": израильский историк предупредил об обострении войны

В Украине идет кровопролитная и затяжная война на истощение. Страны НАТО должны действовать быстро, потому что времени на обсуждение нет — пришло время конкретных действий.

Такое заявление сделал израильский военный историк Мартин ван Кревельд в разговоре с Onet.

"Должно быть большое сражение. Через два-три месяца будем ждать большой войны, и никто не знает, чем все закончится. Это очень кровопролитная и затяжная война на истощение. Мы должны быть к этому готовы, потому что это продлится еще как минимум несколько месяцев, а может, и дольше. Я надеюсь, что страны НАТО будут действовать быстро, потому что нет времени на обсуждение. Пришло время конкретных действий. Хотя мобилизация российских войск, которую планирует Кремль, требует некоторого времени, уже один этот факт должен нас просветить", — сказал израильский. военный историк Мартин ван Крэвельд.

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По словам ван Кревельда, беспокойство вызывает передвижение российских войск в Беларуси. Впрочем, по мнению историка, Александр Лукашенко тянет время, надеясь, что сможет продержаться, не ввязываясь в войну как можно дольше.

"Передвижение российских войск в Беларуси также вызывает беспокойство. Целью Владимира Путина с начала войны было склонить на свою сторону Александра Лукашенко. Это было целью встречи Путина с белорусским диктатором в Минске в конце прошлого года. Интервенция, а тем более общая, могла бы открыть третью — северный — фронт против Украины, в дополнение к двум уже существующим — на востоке и юге", — объясняет ван Кревельд.

Историк указывает, если Украина выиграет войну, а значит, НАТО и весь Запад, в частности, у Лукашенко и Белоруссии будут большие неприятности. Впрочем, в случае победы РФ Беларусь станет еще более зависимой от России.

"А если победят Путин и Россия, у белорусского лидера потом могут возникнуть еще большие проблемы, потому что его страна будет вынуждена стать еще более зависимой от России. Поэтому я думаю, что Лукашенко тянет время, надеясь выжить, не вступая в войну подольше", — говорит ван Кревельд.

Говоря о дискуссиях о медлительности немцев в отправлении в Украину танков Leopard 2, ван Кревельд объяснил, что "немецкий народ не хочет войны".

"В течение многих лет из-за Второй мировой войны он руководствовался лозунгом "nie wieder Krieg", что означает "Довольно войны". Он (Берлин) опасается обвинений в чрезмерном милитаризме и возрождении "немецкой агрессии". Таким образом, Шольц и компания хотят сделать ровно столько, чтобы угодить своим союзникам по НАТО, но не больше», — добавил Мартин ван Кревельд.

Напомним, утром 19 января президент Украины Владимир Зеленский рассказал о состоянии войны и когда и при каких условиях Украина сможет добиться успехов на поле боя.

Как сообщалось, польский генерал Вальдемар Скшипчак предупредил, что Россия может напасть на Украину со своей территории, а белорусское направление будет только отвлекаться. По его мнению, что РФ может ударить по направлению Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

Министр обороны Алексей Резников ранее заявлял, что весной россияне могут наступать из районов, которые уже оккупировали на юге и востоке Украины.

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