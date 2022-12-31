Грядущий 2023 год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти – Буданов

В какую сторону будет этот трансфер власти: к реваншистам или более лояльным представителям покажет время, отметил руководитель ГУР.

Грядущий 2023 год принесет Украине радость и победу, а России – трансфер власти.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью в ходе информационного телемарафона.

"Радость и победа, вот что он нам принесет... Как минимум, я на это надеюсь", — сказал Буданов.

Руководитель ГУР подчеркнул, что в свою очередь российское руководство будет ждать трансфер власти. "В какую сторону — к реваншистам или более лояльным представителям — покажет время", — отметил он.

Напомним, Кирилл Буданов сообщил, что российская армия своими обстрелами почти полностью разрушила город Бахмут в Донецкой области.

Ситуация на фронте зашла в тупик - Буданов

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