"Грязная бомба": что это такое, чем она опасна и как себя защитить

Читайте на сайте ТСН.ua, что такое "грязная бомба", в чем ее опасность, для чего может быть использована. Как защититься от "грязной бомбы"?

23 октября 2022 практически одновременно основные российские пропагандистские СМИ начали распространять новость о том, что в Украине якобы подготавливают теракт с применением "грязной бомбы". Об этом предупредил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В BBC сообщали, что руководитель Минобороны России Сергей Шойгу во время своего телефонного разговора с министрами обороны Турции, Франции, Великобритании и США, также состоявшегося 23 октября, обвинял Украину в подготовке использования "грязной бомбы". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сразу отреагировал на обвинения РФ: "Ложь России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" столь же абсурдна, насколько опасна. Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО: у нас нет никаких "грязных бомб" и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами".

Зная, как часто Россия обвиняет Украину в том, что потом делает сама, стоит узнать больше об этом термине.

"Грязная бомба": что о ней известно

На этой фотографии от 7 апреля 2011 показаны инструменты для обнаружения радиации, расположенные на карте района Нью-Йорка во время учений по перехвату радиоактивных "грязных бомб" в водных путях близ Нью-Йорка / Фото: Associated Press

Хотя термин "грязная бомба" может показаться новым для украинцев, однако он стал широко известен еще в 2000-х годах. В США после терактов 11 сентября 2001 года появились опасения, что террористы могут применить устройства, в которых содержатся радиоактивные материалы.

По инструкции Министерства внутренней безопасности США "грязная бомба" — это устройство, которое применяется для рассеивания радиоактивных материалов. Ежедневно такие материалы используются в лабораториях, на заводах (для облучения пищевых продуктов), в медицинских учреждениях и т.д. Однако в случае кражи они могут стать частью RDD (этот термин используется в США) или "радиологического рассеивающего устройства".

"Грязная бомба" — одно из таких RDD-устройств, которое при взрыве рассеивает над определенной территорией радиоактивный материал. Даже в технической литературе RDD и "грязная бомба" используются для обозначения одного и того же устройства. Однако в ведомстве пишут, что радиоактивные материалы могут быть рассеяны и с помощью других путей.

Еще одно определение термина предлагают в Центре по контролю и профилактике болезней США. Здесь "грязную бомбу" определяют как смесь взрывчатки с радиоактивными дробинками или порошком. Когда взрывчатка запускается, радиоактивные частицы рассеиваются над определенной территорией.

Как успокаивают в Центре, "грязная бомба" – это не атомный взрыв. В основном радиоактивный порошок после детонации падает на землю в нескольких километрах от эпицентра взрыва. А вот атомная бомба предполагает, что атомы будут расщеплены и высвободится большое количество энергии, которая и создаст грибовидное облако. Мощность такого взрыва во много раз сильнее той взрывчатки, которую могут использовать в "грязной бомбе". Ведь грибовидное облако может "накрыть" радиоактивной пылью десятки и даже сотни квадратных километров.

На что способна "грязная бомба" и где ее могут использовать

"Грязная бомба" – это варварское оружие, оружие неизбирательного действия. Ее могут использовать или нецивилизованные страны для устрашения/терроризма, как инструмент тактики выжженной земли или террористы.

В инструкции Министерства внутренней безопасности США утверждают, что невозможно разработать RDD, который мог бы иметь достаточную дозу облучения для немедленных последствий для здоровья человека или его смерти. В целом, по словам экспертов, такие устройства чаще всего используются для:

устрашения, террористических целей;

загрязнения территорий, где находится население, чтобы нанести ущерб полноценной жизни;

применения в качестве инструмента тактики выжженной земли.

Потенциальное поражение "грязной бомбы" – от квартала города до нескольких квадратных километров. Площадь действия зависит от различных факторов:

тип рассеиваемого материала и его количество;

способ распыления (взрыв или пожар);

расположение объектов, рельеф;

погодные условия;

насколько маленькие частицы радиоактивных материалов.

Почему это опасно

"Грязная бомба": в чем ее опасность / Фото: Pexels

Главная опасность "грязной бомбы" не в самом взрыве, а в длительном загрязнении территорий, которые, по версии BBC, могут оказаться непригодными для жизни на десятилетия. Тем не менее, большинство видимых повреждений возникает из-за тепла, обломков, радиационной пыли и силы взрыва. RDD отличаются низким уровнем радиации, а поэтому немедленное влияние их на здоровье минимально.

В долгосрочной перспективе, если не будет оказана надлежащая помощь, "грязная бомба" влияет на здоровье людей из-за "острого радиационного синдрома" (слабость, тошнота, рвота, диарея, уменьшение количества кровяных клеток, которые впоследствии пройдут) и психологическое воздействие.

Как говорится в инструкции, "острый радиационный синдром" появляется после взрыва "грязной бомбы" крайне редко. Лишь около 10% населения могут видеть у себя симптомы после воздействия большой дозы облучения. А при использовании RDD люди испытывают влияние высоких доз радиации в течение короткого промежутка времени.

"Грязная бомба": как защититься

Если человек находится в месте взрыва "грязной бомбы" или недалеко от него, нужно выполнить следующие шаги:

рот и нос прикрыть салфеткой, влажной тканью или фильтром — так можно избежать попадания внутрь радиоактивных частиц во время вдыхания и глотания;

как можно скорее зайти в здание с закрытыми дверями и окнами;

вымыться водой с мылом, принять душ, не забывая о волосах (их также лучше мыть с мылом);

следить, чтобы радиоактивная пыль не попала в рот;

снять всю одежду, поместить ее в полиэтиленовый пакет или контейнер;

не касаться тех предметов, которые были откинуты в результате взрыва (они могут быть радиоактивными);

слушать и выполнять все указания органов власти, аварийных служб.

Если на момент инцидента вы находитесь в автомобиле и не можете добраться до укрытия, сразу закройте окна и вентиляционные отверстия, выключите кондиционер, обогреватель и двигатель. Не выходите из машины, пока по радио не сообщат, что на дорогу можно выехать безопасно.

Также Министерство внутренней безопасности США в своих рекомендациях советует по возможности удалиться от источника радиации на максимальное расстояние.

Существуют ли антидоты

Существуют ли антидоты за поражение "грязной бомбой"? / Фото: Pexels

После проглатывания или вдыхания радиоактивного материала надежных антидотов не существует. Но можно лечить основные симптомы. Есть вещества, которые помогают очистить организм от некоторых радиоактивных материалов. В частности:

берлинская лазурь эффективно действует при отравлении цезием;

йодид калий рекомендуется использовать только при отравлении изотопа йод-131.

Лечением симптомов занимаются только квалифицированные медики.

Что безопаснее: укрытие или эвакуация

Органы власти объявят, безопасно ли покидать здание, которое можно есть и пить, как заботиться о детях, оставшихся без родителей и т.д. Здесь все зависит от конкретного случая.

При рассеивании шлейфа радиоактивных частей эвакуация может привести к еще большему облучению. Поэтому лучший план действий предложат только работники службы чрезвычайных ситуаций.