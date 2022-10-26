"Грязная бомба": что это такое, чем она опасна и как себя защитить

Читайте на сайте ТСН.ua, что такое "грязная бомба", в чем ее опасность, для чего может быть использована. Как защититься от "грязной бомбы"?
23 октября 2022 практически одновременно основные российские пропагандистские СМИ начали распространять новость о том, что в Украине якобы подготавливают теракт с применением "грязной бомбы". Об этом предупредил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
В BBC сообщали, что руководитель Минобороны России Сергей Шойгу во время своего телефонного разговора с министрами обороны Турции, Франции, Великобритании и США, также состоявшегося 23 октября, обвинял Украину в подготовке использования "грязной бомбы". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сразу отреагировал на обвинения РФ: "Ложь России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" столь же абсурдна, насколько опасна. Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО: у нас нет никаких "грязных бомб" и не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами".
Зная, как часто Россия обвиняет Украину в том, что потом делает сама, стоит узнать больше об этом термине.
"Грязная бомба": что о ней известно
Хотя термин "грязная бомба" может показаться новым для украинцев, однако он стал широко известен еще в 2000-х годах. В США после терактов 11 сентября 2001 года появились опасения, что террористы могут применить устройства, в которых содержатся радиоактивные материалы.
По инструкции Министерства внутренней безопасности США "грязная бомба" — это устройство, которое применяется для рассеивания радиоактивных материалов. Ежедневно такие материалы используются в лабораториях, на заводах (для облучения пищевых продуктов), в медицинских учреждениях и т.д. Однако в случае кражи они могут стать частью RDD (этот термин используется в США) или "радиологического рассеивающего устройства".
"Грязная бомба" — одно из таких RDD-устройств, которое при взрыве рассеивает над определенной территорией радиоактивный материал. Даже в технической литературе RDD и "грязная бомба" используются для обозначения одного и того же устройства. Однако в ведомстве пишут, что радиоактивные материалы могут быть рассеяны и с помощью других путей.
Еще одно определение термина предлагают в Центре по контролю и профилактике болезней США. Здесь "грязную бомбу" определяют как смесь взрывчатки с радиоактивными дробинками или порошком. Когда взрывчатка запускается, радиоактивные частицы рассеиваются над определенной территорией.
Как успокаивают в Центре, "грязная бомба" – это не атомный взрыв. В основном радиоактивный порошок после детонации падает на землю в нескольких километрах от эпицентра взрыва. А вот атомная бомба предполагает, что атомы будут расщеплены и высвободится большое количество энергии, которая и создаст грибовидное облако. Мощность такого взрыва во много раз сильнее той взрывчатки, которую могут использовать в "грязной бомбе". Ведь грибовидное облако может "накрыть" радиоактивной пылью десятки и даже сотни квадратных километров.
На что способна "грязная бомба" и где ее могут использовать
"Грязная бомба" – это варварское оружие, оружие неизбирательного действия. Ее могут использовать или нецивилизованные страны для устрашения/терроризма, как инструмент тактики выжженной земли или террористы.
В инструкции Министерства внутренней безопасности США утверждают, что невозможно разработать RDD, который мог бы иметь достаточную дозу облучения для немедленных последствий для здоровья человека или его смерти. В целом, по словам экспертов, такие устройства чаще всего используются для:
- устрашения, террористических целей;
- загрязнения территорий, где находится население, чтобы нанести ущерб полноценной жизни;
- применения в качестве инструмента тактики выжженной земли.
Потенциальное поражение "грязной бомбы" – от квартала города до нескольких квадратных километров. Площадь действия зависит от различных факторов:
- тип рассеиваемого материала и его количество;
- способ распыления (взрыв или пожар);
- расположение объектов, рельеф;
- погодные условия;
- насколько маленькие частицы радиоактивных материалов.
Почему это опасно
Главная опасность "грязной бомбы" не в самом взрыве, а в длительном загрязнении территорий, которые, по версии BBC, могут оказаться непригодными для жизни на десятилетия. Тем не менее, большинство видимых повреждений возникает из-за тепла, обломков, радиационной пыли и силы взрыва. RDD отличаются низким уровнем радиации, а поэтому немедленное влияние их на здоровье минимально.
В долгосрочной перспективе, если не будет оказана надлежащая помощь, "грязная бомба" влияет на здоровье людей из-за "острого радиационного синдрома" (слабость, тошнота, рвота, диарея, уменьшение количества кровяных клеток, которые впоследствии пройдут) и психологическое воздействие.
Как говорится в инструкции, "острый радиационный синдром" появляется после взрыва "грязной бомбы" крайне редко. Лишь около 10% населения могут видеть у себя симптомы после воздействия большой дозы облучения. А при использовании RDD люди испытывают влияние высоких доз радиации в течение короткого промежутка времени.
"Грязная бомба": как защититься
Если человек находится в месте взрыва "грязной бомбы" или недалеко от него, нужно выполнить следующие шаги:
- рот и нос прикрыть салфеткой, влажной тканью или фильтром — так можно избежать попадания внутрь радиоактивных частиц во время вдыхания и глотания;
- как можно скорее зайти в здание с закрытыми дверями и окнами;
- вымыться водой с мылом, принять душ, не забывая о волосах (их также лучше мыть с мылом);
- следить, чтобы радиоактивная пыль не попала в рот;
- снять всю одежду, поместить ее в полиэтиленовый пакет или контейнер;
- не касаться тех предметов, которые были откинуты в результате взрыва (они могут быть радиоактивными);
- слушать и выполнять все указания органов власти, аварийных служб.
Если на момент инцидента вы находитесь в автомобиле и не можете добраться до укрытия, сразу закройте окна и вентиляционные отверстия, выключите кондиционер, обогреватель и двигатель. Не выходите из машины, пока по радио не сообщат, что на дорогу можно выехать безопасно.
Также Министерство внутренней безопасности США в своих рекомендациях советует по возможности удалиться от источника радиации на максимальное расстояние.
Существуют ли антидоты
После проглатывания или вдыхания радиоактивного материала надежных антидотов не существует. Но можно лечить основные симптомы. Есть вещества, которые помогают очистить организм от некоторых радиоактивных материалов. В частности:
- берлинская лазурь эффективно действует при отравлении цезием;
- йодид калий рекомендуется использовать только при отравлении изотопа йод-131.
Лечением симптомов занимаются только квалифицированные медики.
Что безопаснее: укрытие или эвакуация
Органы власти объявят, безопасно ли покидать здание, которое можно есть и пить, как заботиться о детях, оставшихся без родителей и т.д. Здесь все зависит от конкретного случая.
При рассеивании шлейфа радиоактивных частей эвакуация может привести к еще большему облучению. Поэтому лучший план действий предложат только работники службы чрезвычайных ситуаций.