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"Грязная бомба": генсек НАТО Столтенберг отреагировал на российский фейк

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"Грязная бомба": генсек НАТО Столтенберг отреагировал на российский фейк

Фото: Associated Press

В НАТО отметили, что Североатлантический союз поддерживает Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с министрами обороны США и Великобритании по поводу российского фейка о "грязной бомбе".

Об этом генсек НАТО написал в соцсетях.

Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не верят России о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу", чтобы применить ее на своей же территории.

"Союзники по НАТО исключают это обвинение. Россия не должна использовать это как повод для эскалации. Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке Украины", — написал Столтенберг.

Российский фейк о "грязной бомбе" и звонки Шойгу

Российские пропагандисты придумали новый фейк: мол, Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится ее применить на своей же территории, чтобы потом обвинить Россию. Поэтому Шойгу начал обзванивать министров обороны стран НАТО. Однако иностранные коллеги не поверили Шойгу и призвали Россию не провоцировать эскалацию конфликта.

Но россияне не прекращают распространять свои маразматические истории и даже опубликовали карту радиуса поражения "грязной бомбы".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что Россия использует элементы террора и шантажа. Они хотят напугать мир угрозой, чтобы договориться о временном мире с Украиной и нарастить свои военные мощи.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1444
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