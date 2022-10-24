"Грязная бомба": генсек НАТО Столтенберг отреагировал на российский фейк

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с министрами обороны США и Великобритании по поводу российского фейка о "грязной бомбе".

Об этом генсек НАТО написал в соцсетях.

Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не верят России о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу", чтобы применить ее на своей же территории.

" Союзники по НАТО исключают это обвинение. Россия не должна использовать это как повод для эскалации. Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке Украины", — написал Столтенберг.

Spoke with @SecDef & @BWallaceMP о #Russia 's false claim, что #Ukraine является подготовкой к использованию ярких бомб на его собственной территории. #NATO Allies reject this allegation. Россия не должна использоваться как преtext для escalation. We remain steadfast in our support for Ukraine. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 24, 2022

Российский фейк о "грязной бомбе" и звонки Шойгу

Российские пропагандисты придумали новый фейк: мол, Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится ее применить на своей же территории, чтобы потом обвинить Россию. Поэтому Шойгу начал обзванивать министров обороны стран НАТО. Однако иностранные коллеги не поверили Шойгу и призвали Россию не провоцировать эскалацию конфликта.

Но россияне не прекращают распространять свои маразматические истории и даже опубликовали карту радиуса поражения "грязной бомбы".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что Россия использует элементы террора и шантажа. Они хотят напугать мир угрозой, чтобы договориться о временном мире с Украиной и нарастить свои военные мощи.

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