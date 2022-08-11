"Грязная бомба" и новый Чернобыль: Жданов рассказал, чего добиваются россияне с помощью ядерного терроризма

О фактах и последствиях ядерного терроризма и бездумного поведения российских войск на территории ЗАЭС рассказал военный эксперт.

РФ пугает Украину и европейское общество в целом подрывом Запорожской атомной станции. Что касается нашего государства, то страна-агрессорка использует ядерный шантаж, чтобы украинские войска не начинали контрнаступление.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов во время телемарафона на канале Freedom.

"Они категорически боятся контрнаступления ВСУ, понимая, что вряд ли вытянут оборону. А для западных стран это посыл, мол, прекратите поставлять оружие Украине. В таком контексте они используют такой шантаж. Что касается минирования самой станции, нельзя исключить того, что они ее заменяют. Однако станция – достаточно надежное сооружение. Максимум, что мы можем получить – это эффект "грязной бомбы". Если они смогут взорвать, скажем, здание реактора и повредить сам реактор, будет огромный выброс радиоактивных веществ – что-то на примере взрыва в Чернобыле", – сказал Жданов.

По его словам, других аргументов, кроме "ядерного", у русских нет. Они пытаются создать так называемый казус Белли (юридический термин времен римского права: формальный повод объявления войны), чтобы они могли применить ядерное оружие против Украины.

"Они пытаются представить Украину как страну, обстрелявшую атомную станцию. Таким образом, закрепить мнение, что мы занимаемся ядерным террором – не они захватили нашу станцию и терроризируют весь континент, а именно мы. И что им это может предоставить право на применение ядерного оружия против Украины", – отметил эксперт.

Он также добавил, что сегодня в мире понимают ситуацию на ЗАЭС.

"Те же страны "Большой семерки" однозначно сказали, что атомная станция должна быть либо возвращена, либо передана нейтральной стороне. Но, к сожалению, генеральный секретарь ООН вместо того, чтобы инициировать туда представителей ООН, МАГАТЭ, он просто призывает РФ или Украину договориться о демилитаризованной зоне", – добавил Жданов.

Ранее украинская разведка подтвердила информацию о том, что российские войска заминировали территорию энергоблоков Запорожской АЭС в Энергодаре. Кроме того, оккупанты заменяли жизненно важные коммуникации во временно захваченном Херсоне.

8 августа президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что кафиры заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, подходящую к ставку-охладителю. Также всю эту линию, на которую станция выходит на Каховское водохранилище. Что касается реакторных установок, они контролируются сегодня украинским персоналом и у нас нет информации, что там есть какие-либо минирования этих объектов, но они могут это сделать в любое время, добавил Котин.

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