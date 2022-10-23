"Грязная" бомба: министры обороны Франции, Турции и Великобритании отреагировали на заявления Шойгу

Министры обороны не поверили Шойгу и призвали РФ к переговорам.

Министры обороны Франции, Турции и Великобритании отреагировали на заявления Сергея Шойгу о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу" и готовится использовать ее на собственной территории, чтобы обвинить Россию.

Об этом говорится в официальных заявлениях министерств обороны Великобритании, Турции и Франции.

В Минобороны Британии подчеркнули, что Шойгу первым позвонил Воллесу и убеждал их министра в российском фейке.

"Шойгу заявил, что Украина планирует действия при содействии западных стран, в том числе Великобритании, с целью эскалации конфликта в Украине. Министр обороны опроверг эти утверждения и предостерег, что такие заявления не должны использоваться как повод для большей эскалации", – говорится в сообщении.

В Великобритании добавили, что Россия и Украина должны искать решение этой войны, а Великобритания готова помочь в этом.

В Минобороны Турции подчеркнули, что Хулуси Акар и Шойгу "обменялись информацией и мнениями о необходимости быть осторожными и бдительными по поводу провокаций, которые могут усугубить ситуацию в регионе". В Турции также добавили, что готовы быть посредниками в завершении войны между Россией и Украиной.

Французское издание Le Figaro, сообщило, что Себастьен Лекорню услышал обвинения от Шойгу в сторону Украины, однако власти якобы собираются использовать "грязную бомбу" на территории Украины, чтобы обвинить Россию. Там также призвали Шойгу к переговорам с Украиной.

"Грязная бомба" и звонки Шойгу иностранным министрам обороны

Российская пропаганда начала распространять фейк о том, что якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на своей же территории, чтобы обвинить РФ.

После этого Шойгу начал обзванивать министров обороны НАТО с фейковыми заявлениями о "грязной бомбе".

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами. В Офисе президента подчеркнули, что Россия готовится оправдывать геноцид украинцев.

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