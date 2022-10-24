"Грязная бомба" от Шойгу: почему Кремль перешел к новым угрозам Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил главам оборонных ведомств стран НАТО и пожаловался, что Украина якобы готовится взорвать "грязную бомбу", содержащую радиоактивные элементы. Однако Киев и западные союзники опровергли ложь Кремля и заявили, что РФ угрожает устроить теракт, прикрываясь "ложным флагом". Эксперты делают предположение о причинах звонков Шойгу, а также прогнозируют возможные последствия использования "грязной бомбы".

ТСН.ua разбирался, что стоит за заявлениями минобороны России.

Как Украина и Запад ответили на "телефонную карусель" Шойгу

Сергей Шойгу 23 октября позвонил руководителям минобороны Великобритании, Франции и Турции. Он заявил о том, что "Украина почти изготовила "грязную бомбу" и якобы планирует ею обстрелять свою же территорию.

Министры обороны Франции, Турции и Великобритании отреагировали на заявления Шойгу. В частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес опроверг эти утверждения и предостерег, что "такие заявления не должны использоваться как повод для большей эскалации". Главы оборонных ведомств призвали Кремль к переговорам с Украиной.

Президент Владимир Зеленский тоже прокомментировал "телефонную карусель" Шойгу и заявил, что ядерную бомбу может использовать только Россия. Глава государства напомнил, что:

Россия устроила шантаж радиационной катастрофой на Запорожской АЭС.

Траектория российских ракет проходит в частности над украинскими атомными объектами.

Российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС и шантажируют их подрыв.

Россия использует фосфорные боеприпасы, запретные противопехотные мины и весь спектр вооружений против гражданской инфраструктуры.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону обсудил последние заявления Кремля с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы согласились: разгоняя волну дезинформации по "грязной бомбе" РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом", — сообщил Кулеба.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия пытается превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии.

Резников призвал международное сообщество ответить на российские упреки усилением давления на преступный террористический режим в Москве, а также помогать Украине средствами, которые позволят быстрее очистить нашу землю от оккупантов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал заявление Шойгу "попыткой оправдать очевидный геноцид фейком".

"Что мы слышали от России раньше? Обвинения в нацизме, разработке ядерного оружия и подготовке боевых голубей. Все это абсолютная ложь. Что мы слышим сейчас? "Грязная бомба", "подрыв дамбы". – подчеркнул Подоляк.

На что надеется Шойгу

Американские аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что министр обороны РФ Сергей Шойгу словами о "грязной бомбе" пытался запугать Запад и затормозить военную помощь Украине.

"Фальшивые заявления Шойгу и их распространение российскими пропагандистами преследуют цель запугать западные государства, чтобы они прекратили или ограничили поддержку Украины, поскольку Россия сталкивается с продолжением военных неудач и вероятной потерей Херсона до конца года", — отметили в ISW.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также считает, что основная мотивация подобных заявлений России – "попробовать замедлить украинское контрнаступление на юге и остановить контрнаступление на Херсон, насколько это возможно".

"Он пытается передавать сигналы, что Россия будет готова к каким-то серьезным действиям и совершить какие-то теракты, если украинцы приблизятся к Херсону и войдут в город... Думаю, угрозы были на таком уровне. К тому, что может произойти теракт на Каховской ГЭС, в котором пытался обвинить Украину командующий российскими войсками в Украине Суровикин, добавили еще что-то непосредственно касающееся Херсона", — пояснил он.

По мнению военного эксперта, Шойгу пытается замедлить наступление ВСУ, чтобы наладить сообщение через Днепр – паромную переправу, понтоны или починить Антоновский мост.

"Будут перебрасывать на правобережье мобилизованных и таким образом стабилизировать линию фронта и не давать украинским войскам расширять плацдарм для контрнаступления. Они максимально тянут время", — говорит он.

Мусиенко также объяснил, почему обвинения минобороны РФ в адрес Украины выглядят как чушь:

"Украина — подписант Договора о нераспространении ядерного оружия, которая отдала все ядерные арсеналы. Во-вторых — добросовестно придерживаемся правил пользования ядерными электростанциями. Государство постоянно было под наблюдением МАГАТЭ, государство постоянно приглашает миссию МАГАТЭ в Украину. Сказать, что мы могли что-то такое готовить — в это не поверит никто".

Каким будет ответ Запада

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что подобный шантаж Украины и Запада со стороны Кремля может иметь плачевные последствия для самой России.

Как подчеркнул Коваленко, Шойгу "как болванчик-скоморох обзванивает представителей Франции, Великобритании, других стран с предупреждением, являющимся намеком на шантаж и лишь подтверждением того, что Россия является инициатором этой акции".

"Данная акция впоследствии может завершиться большим — не просто объявлением России спонсором терроризма, но даже задействованием пятой статьи коллективной безопасности Североатлантического альянса. Грязная бомба является элементом, который может влиять и на страны НАТО. Сергею Шойгу, когда он использует топорный, примитивный, совкового уровня шантаж, стоит задуматься над тем, что он делает. Хотя человек, который по природе является оленеводом, вряд ли может быть склонен к подобного рода аналитическому мышлению", — говорит эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что применения ядерного оружия в Украине не будет по двум причинам: во-первых, Владимир Путин боится этого, во-вторых, ему не позволит Запад.

"Возможно, Путин и хочет, но он не может его применить. Так что не переживайте. Мероприятие следит так же, как и мы. Им не нужен здесь второй Чернобыль, им не нужен источник радиоактивного заражения. Они сидят и "план Маршалла" пишут и хотят его уже утвердить кто что будет инвестировать, чтобы восстанавливать Украину. Они не дадут Путину этого сделать. Это не преувеличение, это констатация факта на сегодняшний день", – подчеркнул он.

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