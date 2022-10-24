"Грязная ядерная бомба": посол Украины в Японии рассказал о целях новой дезинформационной кампании Кремля

Страны Запада не подвергают сомнению победу Украины в войне с Россией. Относительно фейка о "грязной бомбе", распространяемой РФ, мировые лидеры не верят этому.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский рассказал об этом в интервью ТСН.ua.

"У стран Запада есть проблема: что делать с Россией после победы Украины. Никто не ставит под сомнение нашу победу. Политическое решение принято: нам будут помогать, пока мы не победим. Предположим, что Путина нет – кто становится у власти?.. Мы четко понимаем, что никакой конституционной последовательности смены руководителя не будет. Это будет конкуренция силовиков между собой", — отметил посол.

По его словам, лидеры западных государств должны контролировать ситуацию.

"На Западе никто ничего о них не знает. А ядерные боеголовки никуда не делись. Поэтому мы должны быть готовы, что они (лидеры западных стран – ред.) будут с ним (главой Кремля – ред.) говорить. Но, поверьте, это, что они ему говорят, не имеет ничего общего ни с какой изменой за нашей спиной.Сегодня было официально обнародовано заявление Госдепа США, министров Франции и Британии, где было сказано о "баснях Шойгу" о какой-то "грязной бомбе". купится", — добавил он.

Напомним, в августе Япония анонсировала очередной пакет помощи Украине.

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