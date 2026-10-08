«Грязное соглашение» за спиной Европы: люди Трампа и Путина тайно обсуждают «Северный поток»

Северный поток / © Associated Press

Реклама

Высокопоставленные должностные лица России и США обсуждали возможное привлечение американского инвестора к газопроводу «Северный поток«, которым Москва до полномасштабной войны поставляла газ в Германию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пятерых собеседников, осведомленных о ситуации.

Реклама

По их словам, в переговорах принимали участие близкий советник Владимира Путина Кирилл Дмитриев и специальный посланник США Джаред Кушнер — зять президента Дональда Трампа.

Реклама

Кушнер одновременно принимает участие в попытках Вашингтона посредничать в достижении перемирия между Россией и Украиной. Одним из факторов, который, по его мнению, может способствовать установлению мира, является восстановление экономических связей.

Потенциальное соглашение по «Северному потоку» могло бы позволить американским инвесторам получать прибыль от поставок российских энергоносителей в Европу после завершения войны.

Дмитриев и Кушнер в последние недели встречались в Москве и Нью-Йорке. Reuters отмечает, что точно неизвестно, насколько подробно они обсуждали именно «Северный поток», однако эта тема остается в повестке дня.

В Белом доме заявили, что любые подобные договоренности должны соглашаться с Американской корпорацией по международному развитию и финансированию DFC и Министерством финансов США и приносить выгоду американским налогоплательщикам и компаниям.

Реклама

В то же время, один американский чиновник заверил Reuters, что в последнее время переговоров именно о «Северном потоке» не было.

Восстановить газопровод будет сложно

Дмитриев давно выступает за возвращение российского газа на германский рынок. В прошлом месяце он встречался с представителями американских министерств энергетики и финансов, чтобы обсудить возможные совместные энергетические проекты.

Однако «Северный поток» находится под санкциями США и ЕС. Без их отмены или ослабления возобновления поставок будет невозможно.

Президент США может сменить американские санкции, но европейские ограничения остаются отдельным препятствием.

Реклама

В Германии также выступают против возвращения к российскому газу. В Министерстве экономики и энергетики ФРГ подчеркнули, что газопровод и российские энергоносители остаются под санкциями, а страна уже нашла альтернативных поставщиков.

Любое возобновление работы «Северного потока» потребовало бы согласия немецкого правительства, которое пока не поддерживает такой сценарий.

До полномасштабного вторжения России Германия получала из РФ более половины своего газа, в том числе через систему «Северный поток». После сокращения российских поставок трубопроводы фактически прекратили работу, а в сентябре 2022 года часть их нитей была повреждена подводными взрывами.

В Европе опасаются «сделки» Москвы и Вашингтона

Обсуждения проходят на фоне глубокого недоверия европейских стран к намерениям Кремля.

Ранее руководители пяти европейских разведок заявляли Reuters, что Москва не стремится быстро завершить войну и может использовать переговоры с США для продвижения собственных экономических интересов.

Немецкий депутат Михаэль Келлнер назвал потенциальное возвращение «Северного потока» опасным соглашением для Европы.

«Это грозит превратиться в грязное соглашение, которое дорого обойдется Европе. Американцы и россияне поделят прибыль», — заявил он.

В то же время, немецкая «Альтернатива для Германии» поддерживает восстановление энергетических связей с Россией. Ожидается, что Дмитриев встретится с руководством партии в начале следующего года, чтобы обсудить возврат российского газа.

51% контролирующей газопровод компании принадлежат российскому «Газпрому», еще 31% — двум немецким компаниям, остальные акции находятся в собственности французской и нидерландской компаний.

Польша и страны Балтии также выступают против возобновления энергетических связей с Москвой.

США и РФ обсуждали и активы «Лукойла»

По информации Reuters, Кушнер и Дмитриев также обсуждали возможную продажу части зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл» — от нефтеперерабатывающих заводов до сетей автозаправочных станций.

По одному из вариантов, эти активы могли бы приобрести консорциум с участием американской DFC и инвесторов из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Для реализации соглашения Вашингтону пришлось ослабить соответствующие санкции.

В Белом доме подтвердили, что Джаред Кушнер и Стив Виткофф работали с DFC над моделью, которая предполагала бы авансовый платеж и долю прибыли для США.

«Газпром» и «ЛУКойл» комментариев Reuters не предоставили.

Подрыв «Северных потоков» — последние новости

Ранее в Хорватии задержан гражданин Украины Владимир Ж., которого немецкие следователи подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года.

В рамках этого же расследования задержали еще одного украинца Сергея Кузнецова. 30 июня 2026 года Федеральная прокуратура Германии выдвинула ему обвинение в Высшем земельном суде Гамбурга.

Немецкие следователи считают, что Кузнецов мог входить в группу, которая подготовила и совершила взрывы газопроводов в Балтийском море. В прокуратуре также предполагали, что он и другие подозреваемые могли действовать как украинские военные.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина официально не принимала участия в операции по подрыву «Северного потока». По его словам, Киев готов сотрудничать с Германией по установлению всех обстоятельств дела.

«Украина официально никогда не участвовала ни в какой операции, касающейся подрыва „Северного потока-2“», — заявил Зеленский во время пресс-конференции в Киеве 23 августа.

Новости партнеров

Новости партнеров