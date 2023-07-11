Грязные носки, боеприпасы и трупы: как ВСУ изучают остатки "русского мира" в захваченных окопах

Кроме того, на одной из позиций ВСУ обнаружили трупы украинских военных, лежавших там с апреля прошлого года. Россияне даже не смогли их похоронить.

Продвигаясь вперед во время контрнаступления, украинские войска занимают позиции, оставленные оккупантами. И находят не только трупы самих россиян, но также множество указывающих вещей, откуда прибыли захватчики и кем они являются на самом деле.

Детальнее об этом говорится в статье The New York Times из освобожденного села Новодаровка в Запорожской области.

Новодаровка на карте / Фото: Deepstatemap

"Занимая прежние вражеские позиции, украинцы не только получают неплохие оборонительные позиции уже для себя, но и могут изучать "русский мир" по разбросанным повсюду "военным обломкам" и личным вещам российских солдат", – говорится в статье.

Например, на позицию россиян журналисты заметили бутылки сиропа из сибирских ягод (очевидно, речь идет об известном в РФ "боярышнике"), куче грязных носков и пакетик чая военного образца с надписью "За победу!".

Максим, солдат 36-й бригады морской пехоты Украины, собрал много интересных вещей, в том числе то, что, по его мнению, было талисманом: несколько пуль, покрытых блестками и прикрепленных до брелка.

По мере продвижения украинцы захватили российские окопы, бункеры и огневые позиции в заброшенных зданиях, но под непрерывным артиллерийским обстрелом у россиян было мало времени, чтобы убрать мусор и заброшенную одежду, бронежилеты, постельное белье и остатки боеприпасов и военных пайков.

На стенах разрушенных домов оккупанты выцарапали названия своих родных городов или регионов: "Из Владикавказа Скиф" и Приморья (Дальний Восток).

"Одной из жутких задач было возвращение погибших останков украинских солдат, защищая деревню в первые месяцы войны, когда российские войска быстро наступали", – пишет NYT.

С апреля 2022 года рядом с позициями окупантов лежало семь тел украинских защитников. Россияне даже не удосужились их похоронить.

Украинцы время от времени запускали беспилотники над селом, пока она была оккупирована, чтобы убедиться, что россияне не перенесли тела. Теперь, наконец, ВСУ получили возможность их забрать. "Это были просто скелеты, которые нужно будет узнать по ДНК", — сказал лейтенант Владимир.

Что касается российских погибших, то украинцы вытащили тех, кого можно было без риска унести, а других засыпали землей, чтобы попытаться перебить неприятный запах. И все же по окопам стояла ужасная вонь, всюду жужжали стаи мух.

Напомним, о том, что ВСУ осовбодили село Новодаровка на Запорожье, стало известно 12 июня.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы приблизились к основной линии обороны оккупантов на Запорожье, бои становятся более ожесточенными. Военный эксперт Павел Нарожный назвал условие, при котором Херсонскую и Запорожскую области абсолютно реально освободить до осени.

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