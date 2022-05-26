ГСЧС из-за постоянных обстрелов передислоцирует технику из Авдеевки (фото)

В Донецкой области из-за постоянных обстрелов спасатели ГСЧС передислоцируют технику из Авдеевки.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, в последние дни обострилась боевая ситуация в районе Авдеевки. В результате одного из обстрелов была значительно повреждена пожарная техника и здание пожарной части. Дальнейшее несение службы под угрозой.
“В связи с этим руководством Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, ради сохранения жизни личного состава, было принято решение передислоцировать спасателей Авдеевки в более безопасный населенный пункт. Спасатели Авдеевского гарнизона будут и дальше выполнять задания по назначению. Все будет Украина”, — отметили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что в Луганской области оккупанты обстреляли девять населенных пунктов.
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