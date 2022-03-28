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ГСЧС опровергла информацию о масштабных пожарах в Чернобыльской зоне: заявление

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ГСЧС опровергла информацию о масштабных пожарах в Чернобыльской зоне: заявление

Associated Press

Пожара в Чернобыльской зоне нет, говорят в ГСЧС.

В Чернобыльской Зоне отчуждение и безусловное (обязательное) отселение по состоянию на утро 28 марта пожары и возгорания отсутствуют.

Об этом сообщает ГСЧС.

"В связи с распространением ложной информации в социальных сетях и в ряде СМИ относительно масштабных пожаров в Чернобыльской Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает: по состоянию на 7:57 28 марта, согласно данных спутниковых снимков выбросов тепла и их мощностей, пожара и возгорания в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения отсутствуют", — говорится в сообщении.

Спасатели призывают распространять только проверенную информацию и следить за сообщениями только в официальных источниках.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне вспыхнули лесные пожары.

Впоследствии советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил, что массовых возгораний в зоне отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС в Киевской области пока нет. Ситуация в целом нормальная.

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