ГСЧС показала фото с места ракетного удара в Днепре: ищут еще одного ребенка

Пока известно о четырех погибших.
На месте ракетного удара в Днепре продолжаются поисковые работы и разбор обломков. Под завалами ищут еще одного без вести пропавшего ребенка.
Об этом сообщил глава управления ГСЧС Днепропетровской области Андрей Кульбач.
В одном полностью уничтоженном доме обнаружили четыре человека без признаков жизни – двое взрослых и двое детей. Также в результате обстрелов пять человек ранены, они в больнице.
"К счастью удалось спасти 12-летнюю девочку, которая находилась под завалами собственного дома. Общее количество поврежденных домовладений более 60 и нескольких многоэтажек", — написал Кульбач.
Также в результате ночных обстрелов областного центра повреждены рынок, автобусы, автомобили и электросеть.
Напомним, в Сети появились жуткие фото и видео последствий ракетного удара по Днепру. Мэр города Борис Филатов рассказал, что российские ракеты попали в рынок — "барахолку" у автовокзала. Взрыв был такой силы, что тела погибших были дефрагментированы, их трудно идентифицировать.
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