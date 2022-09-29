ГСЧС показала фото с места ракетного удара в Днепре: ищут еще одного ребенка

Пока известно о четырех погибших.

На месте ракетного удара в Днепре продолжаются поисковые работы и разбор обломков. Под завалами ищут еще одного без вести пропавшего ребенка.

Об этом сообщил глава управления ГСЧС Днепропетровской области Андрей Кульбач.

В одном полностью уничтоженном доме обнаружили четыре человека без признаков жизни – двое взрослых и двое детей. Также в результате обстрелов пять человек ранены, они в больнице.

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"К счастью удалось спасти 12-летнюю девочку, которая находилась под завалами собственного дома. Общее количество поврежденных домовладений более 60 и нескольких многоэтажек", — написал Кульбач.

Также в результате ночных обстрелов областного центра повреждены рынок, автобусы, автомобили и электросеть.

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Напомним, в Сети появились жуткие фото и видео последствий ракетного удара по Днепру. Мэр города Борис Филатов рассказал, что российские ракеты попали в рынок — "барахолку" у автовокзала. Взрыв был такой силы, что тела погибших были дефрагментированы, их трудно идентифицировать.

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