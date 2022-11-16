ГСЧС показала последствия обстрелов энергетической инфраструктуры Львовщины (фото)

Российские оккупанты во время массированной ракетной атаки 15 ноября во Львовской области нанесли критические повреждения трем объектам энергетической инфраструктуры.

Россияне 15 ноября нанесли критические повреждения трем объектам энергетической инфраструктуры на Львовщине.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

“15 ноября в результате ракетных ударов на территории Львовщины три объекта энергетической инфраструктуры получили критические повреждения. К ликвидации возгораний были привлечены 29 единиц спецтехники и более 160 человек личного состава, оперативно ликвидировавших возгорание”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Что известно о массированном ракетном обстреле

Российские оккупанты 15 ноября массово обстреляли территорию Украины. Взрывы были слышны во многих городах нашего государства. Именно в это время продолжалось заседание саммита G20.

Президент Владимир Зеленский отметил, что поражены энергосистема, предприятия, жилые дома. В частности, в Киеве зафиксированы попадания по трем адресам столицы. После чего в ряде областей выключили свет.

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