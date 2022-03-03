ГСЧС в Харьковской области назвала количество потерь гражданского населения в результате войны

ГСЧС в Харьковской области назвала количество потерь гражданского населения в результате войны

В результате попадания боеприпасов в здания и админздания случилось несколько десятков пожаров

34 мирных жителя погибли и 285 – из них 10 детей – получили ранения в результате российских обстрелов Харьковской области по состоянию на утро 3 марта.

Сообщило ГСЧС в Харьковской области в Facebook

За прошедшие сутки враг продолжал поражать бомбами, снарядами и реактивной артиллерией жилые кварталы и целые населенные пункты. Тяжелым ударам подверглись города Харьков, Изюм, а также села Яковловка и Хорошево Харьковского района.

В результате попадания боеприпасов в дома и админздания произошло несколько десятков пожаров, на 30 из них выезжали спасатели и работали даже под обстрелами.