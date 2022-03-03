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ГСЧС в Харьковской области назвала количество потерь гражданского населения в результате войны

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ГСЧС в Харьковской области назвала количество потерь гражданского населения в результате войны

Труха

В результате попадания боеприпасов в здания и админздания случилось несколько десятков пожаров

34 мирных жителя погибли и 285 – из них 10 детей – получили ранения в результате российских обстрелов Харьковской области по состоянию на утро 3 марта.

Сообщило ГСЧС в Харьковской области в Facebook

За прошедшие сутки враг продолжал поражать бомбами, снарядами и реактивной артиллерией жилые кварталы и целые населенные пункты. Тяжелым ударам подверглись города Харьков, Изюм, а также села Яковловка и Хорошево Харьковского района.

В результате попадания боеприпасов в дома и админздания произошло несколько десятков пожаров, на 30 из них выезжали спасатели и работали даже под обстрелами.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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