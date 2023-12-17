Губернатор Белгородской области заявил о "стрелковом бое" между ВСУ и оккупантами на границе – карта

Гладков сообщил о стрельбе на границе Украины и РФ.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что 17 декабря между украинскими военными и оккупантами якобы происходил стрелковый бой на границе РФ и Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в 12:48.

По его словам, под обстрелом якобы находилось российское село Теребрено.

Граница Сумской, Харьковской и Белгородской областей

Село Теребрено Белгородской области на карте

"По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле. Есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах", — написал Гладков.

Напомним, в Сети показали фото последствий удара дронами по военному аэродрому в Ростовской области.

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