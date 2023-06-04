Губернатор "БНР" ответил на призыв добровольцев забрать пленных: что он придумал

Гладков назначил встречу в другом месте и в другое время — на автомобильном пропускном пункте "Шебекино" с 17:00 до 18:00.

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин (настоящая фамилия Капустин — Ред.) обратился к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с предложением, чтобы чиновник лично забрал пленных российских оккупантов.

Долго медля, уже после того, как вместо него добровольцам ответил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, Гладков все же записал ответ. В видео он назвал российских добровольцев "фашистами" и "изменниками".

Также губернатор признал, что в Новой Таволжанке Белгородской области сейчас продолжаются бои.

"Увидел видеообращение па***цов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встретиться со мной, предлагая разговор в обмен на пленных. Сейчас с "ДРГ" (подразделениями российских добровольцев. – Ред.) продолжается бой в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть. Каждый день от рук этих фашистов погибает мирное население, в том числе Белгородской области. Мы хороним каждый день. Искалеченные дети и убитые пенсионеры — вот что остается после их рук. что останавливает меня от переговоров с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Если они живы, с 17:00 до 18:00 на МАПП "Шебекино" (автомобильный пропускной пункт. – Ред.).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Террорист и военный преступник Игорь Гиркин-Стрелков лаконично прокомментировал ответ Гладкова.

Напомним, Командир РДК Денис Никитин (настоящая фамилия Капустин – Ред.) обратился к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с предложением, чтобы высокопоставленный чиновник лично забрал пленных российских оккупантов в церкви в селе Новая Таволжанка Белгородской области.

Сначала вместо губернатора добровольцам ответил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и заявил, что хочет лично встретиться с президентом Зеленским.

Как мы сообщали, сегодня, 4 июня, российские добровольцы заявили о том, что они заходят в пригород Шебекино в Белгородской области РФ. В подтверждение Легион "Свобода России" показал новые видео боев с армией РФ на территории Белгородской области вблизи Шебекино.