Губернатор "БНР" проигнорировал призыв добровольцев забрать пленных: что будет с оккупантами

Добровольцы РДК и Легиона "Свобода России" предлагали губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, чтобы он лично забрал российских оккупантов, которых удалось захватить в плен во время операции на Белгородщине.

Однако Гладков проигнорировал это предложение и не приехал на место, которое указали добровольцы. Он выдвинул свои условия и выразил уверенность, что "фашисты" их убили. Добровольцы снова показали на видео, что все пленные живы. Через несколько часов количество обменного фона увеличилось.

"Только что вернулся из Новой Таволжанки (где добровольцы назначили место встречи с Гладковым. – Ред.). Как мы и ожидали, господин Гладков не счел нужным и не нашел мужества обменять свое драгоценное время на жизнь и свободу, как он выразился "наших пацанов". Вот те самые "ваши пацаны", которых г-н Гладков убил нашими руками в своем видео. Как вы заметили, за время моего отсутствия ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше", – отметил командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин (Капустин).

Никитин заметил, что в отличие от Гладкова, владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин был готов пойти на их условия.

"Вы, господин Гладков, больше условия нам не диктуете. Раз губернатор не контролирует ситуацию в регионе, не знает, сколько у него пленных, мы будем общаться с теми, кто принимает решение в Москве", – добавил командир.

Потому всех пленных передадут Украине для пополнения обменного фонда.