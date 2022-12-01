"Губернатор забрал мобилизованных с фронта из-за бунтов": оккупант рассказал об обстрелах и дезертирстве

Оккупант пожаловался на работу ВСУ.
Российский оккупант, воюющий против Украины на одной из линии фронта, рассказал о ситуации во "второй армии мира".
Об этом говорится в разговоре, который перехватило Главное управление разведки Минобороны.
Российский захватчик рассказывает, что оккупанты не слишком хотят воевать. Он вспомнил случай, как из-за женских бунтов губернатор одной из российских областей приехал, чтобы забрать мобилизованных домой. Также он спомнил, что часть россиян сложила оружие и 7 дней шла пешком в Валуйки, чтобы там их хотя бы накормили.
Россиянин жалуется, что их часто расстреливают свои же и говорит, что ВСУ постоянно работают, чтобы ликвидировать захватчиков.
Другие фронтовые разговоры оккупантов
ГУР МО и СБУ с первых дней войны перехватывает телефонные разговоры российских оккупантов, рассказывающих о военных преступлениях, случаях мародерства и боевом состоянии оккупационной армии.
Российский военный рассказал об ужасном отношении первого полка РФ к мирным жителям Украины: оккупанты занимаются вымогательствами у детей, приставляя им к голове автоматы.
Также российский оккупант в разговоре со своей тетей посетовал, что он живет в землянке, где холодно и мокро. Россиянка посоветовала ему пойти в село, чтобы "украсть что-то и отправить ей".
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