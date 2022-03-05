Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent закрывают все свои магазины в РФ

Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent закрывают все свои магазины в РФ

Ранее российкий рынок покинул H&M.

Группа Kering, объединяющая ряд люксовых брендов, включая Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии всех магазинов в России.

Таким образом по состоянию на 5 марта о выходе из РФ заявили уже более сотни компаний.