Ситуация на Гуляйпольском направлении стремительно обострилась. Кроме давления врага, оборона города оказалась под угрозой из-за внутренних проблем в отдельной бригаде территориальной обороны.

Об этом пишет DeepState.

Критичность ситуации иллюстрирует случай, когда группу бойцов 102 ОБр ТрО сначала приняли за вражеских штурмовиков. На украинских защитников уже привели артиллерию, и только благодаря своевременной проверке принадлежности удалось избежать трагедии и «дружественного огня».

В настоящее время участок фронта пытаются удержать элитные подразделения, среди которых 1 ОШП (под руководством Филатова), 225 ОШП (Ширяев), 33 ОШП (группа Борзого), а также БТГр 154 ОМБр и 25 пограничный отряд.

Однако эксперты отмечают: усилия штурмовиков не будут иметь смысла, если основная бригада, ответственная за участок, не сможет держать оборону.

Ситуация на Гуляйпольском направлении / © t.me/DeepStateUA

По имеющейся информации, в 102 ОБр ТрО сформировалась группа офицеров, фактически поощряющих СЗП среди личного состава. Параллельно с этим в бригаде властвует хаос в координации: батальоны не знают реальной обстановки у соседей. Некоторые подразделения ошибочно полагают, что смежные силы уже отошли, хотя те продолжают удерживать позиции.

Ситуацию усложняет то, что активистам и волонтерам со стороны отдельных лиц в бригаде посылаются российские фейки, целью которых является посеять панику и оправдать уход с позиций.

Несмотря на саботаж на более высоких уровнях, непосредственные командиры на местах пытаются спасти положение. Ротные 102 бригады на собственном примере вдохновляют бойцов держаться. Известно, что на позициях ранены командиры рот.

Напомним, после разрушения Каховской ГЭС в 2023 году дно бывшего водохранилища быстро заросло камышом и кустарниками высотой до 7 метров, что создало условия для скрытого передвижения войск.

С лета 2025 года Силы обороны Украины фиксируют попытки российских подразделений использовать эти чащи для продвижения в направлении Запорожья, в том числе вблизи Приморского и Каменского. По данным военных, обнаруженные группы противника были уничтожены, а саму территорию активно контролируют дронами и минуют.

В то же время эксперты отмечают, что осушенное дно водохранилища не является основным маршрутом наступления РФ, хотя боевые столкновения в серой зоне продолжаются.