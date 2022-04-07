Гуманитарная катастрофа: российские оккупанты блокируют все попытки прорваться в Мариуполь

Оккупанты сутки удерживали за решеткой делегацию Международного комитета Красного креста.

Российские оккупаныт продолжают блокировать Мариуполь Донецкой области, не позволяя ни доставлять туда гуманитарные грузы, ни вывозить оттуда людей.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мы каждый день пытаемся прорваться в Мариуполь, однако оккупационные войска и их руководство в РФ блокируют все наши попытки и попытки международных организаций", — рассказала Верещук.

Оккупанты также задержали представителей Международного комитета Красного креста.

"Делегация Международного комитета Красного креста имела все необходимые согласования со стороны российской стороны и Украины для проезда в Мариуполь и эвакуации людей, однако кроме того, что им не дали проехать, они были арестованы группировкой так называемой "ДНР" и содержались почти сутки за решеткой", – сказала Верещук.

Министр подчеркнула, что "мы все равно будем продолжать прорываться в Мариуполь".

Как выглядят Буча, Гостомель, Ирпень с высоты птичьего полета

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.