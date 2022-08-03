Гуманитарная катастрофа в Мариуполе: на видео сняли многотысячную очередь за помощью

Во временно захваченном Мариуполе жители города выстроились в многотысячную очередь к новому пункту предоставления гуманитарной помощи от российских оккупантов, которые сами же устроили эту гуманитарную катастрофу.
Еда, вода и лекарства – три столба гуманитарной катастрофы, которую принесла Россия в Мариуполь.
Об этом советник мэра города Петр Андрющенко сообщил в Сети, опубликовав видео длиннющей очереди.
"Многотысячная очередь в новый пункт выдачи гуманитарной помощи от оккупантов в бывшем ТЦ "Обжора" на площади Свободы. Бесконечно можно штамповать бравурные видосики, но правда о настоящей гуманитарной ситуации стремительно лезет на поверхность. Еда. Вода. Лекарства. Три столба гуманитарной катастрофы, которую принесла россия в богатый украинский Мариуполь", – говорится в заявлении Андрющенко.
Напомним, ранее советник мэра сообщил, что российские оккупанты "обчистили" депозитные ящики жителей Мариуполя.
Читайте также:
- В Мариуполе зафиксировали движение техники оккупантов в сторону Бердянска
- "Как надзиратели в концлагере": в Мариуполе оккупанты издеваются над местными жителями (видео)
- "Одинаково жестокие": Дуда сравнил россиян в Мариуполе с нацистами в Варшаве