"Гуманитарно-водяной кризис усиливается": в Мариуполе наблюдается нехватка питьевой воды

Российские оккупанты пытаются создать в Мариуполе иллюзию того, что в городе "все хорошо".

Однако в регионе до сих пор наблюдаются проблемы с водоснабжением и нехваткой воды.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

“Восстановление централизованного водоснабжения ожидаемо превратилось в “пшик”. Кроме новых проблем, а мы предупреждали, это принесло людям иногда тонкую струйку в кранах первых этажей и озера на улицах. Обеспечения питьевой водой недостаточно. В пунктах разлива огромные очереди, но даже здесь воды на всех не хватает”, — отметил Петр Андрющенко.

Он также добавил, что под особой угрозой остаются маломобильные и пожилые люди, не имеющие возможности самостоятельно преодолеть километры, чтобы набрать воды.

"Гуманитарно-водяной кризис усиливается и из-за увеличения людей, и из-за потепления", — подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Напомним, что россияне цинично мстят "Азову" за победу Украины на "Евровидении": рисуют послания на бомбах и сбрасывают их на бойцов.

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