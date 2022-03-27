Гуманитарные коридоры 27 марта: можно уехать из Донецкой и Луганской областей

Украинцы смогут уехать из Мариуполя, Бердянска и Рубежного.
На сегодня, 27 марта, согласованы два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщила вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Донецкая область
- Из города Мариуполь в Запорожье - на собственном автотранспорте.
- Также согласована централизованная эвакуация мариупольцев на автобусах из города Бердянск.
Место сборов без изменений – улица Мелитопольское шоссе, 27 – возле городского спорткомплекса
"15 автобусов сейчас отправляется из города Запорожья по маршруту. Время их прибытия к месту сбора будет зависеть от скорости прохождения блок постов оккупантов", — рассказала Верещук.
Она напомнила, что по адресу улица Мелитопольское шоссе 87б в городе Бердянск для мариупольцев работает бесплатная дозаправка.
Луганская область
- Из города Рубежное в город Бахмут. Эвакуация будет проходить по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и район железнодорожного вокзала города.
- Также будут пытаться достать людей из убежища под развалинами хлебозавода и убежища школы №5.
"Мы продолжаем работать над другими маршрутами. Слышим все ваши обращения. Делаем все возможное, чтобы оккупанты прекратили стрелять и пропустили гуманитарный конвой", — отметила Верещук.
Напомним, что из Мариуполя в оккупированный Донецк российские захватчики увезли детей без родителей.
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