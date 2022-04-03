Гуманитарные коридоры 3 апреля: можно выехать из Мариуполя и Бердянска

Гуманитарные коридоры 3 апреля: можно выехать из Мариуполя и Бердянска

На сегодняшний день также планируется эвакуация из Луганской области.

В воскресенье, 3 апреля, продолжится эвакуация людей гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье. Также мариупольцев и местных жителей будут вывозить из Бердянска.

Об этом сообщила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, сейчас под Бердянском находятся 17 автобусов.

Из них 10 — для эвакуации мариупольцев и местных жителей из города Бердянск.

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"Если автобусы не пропустят проехать в город, просим людей выйти в блокпост на въезде в город. Там они будут вас ждать", — отметила Верещук.

Еще 7 автобусов попытаются проехать поближе к Мариуполю в сопровождении Международного комитета Красного Креста.

Коридором из Мариуполя в Запорожье можно ехать на собственном автотранспорте.

Кроме того, на сегодняшний день планируется эвакуация людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и поселки Нижнее Луганской области.

"Чтобы начать, ждем прекращения огня со стороны оккупационных войск", — пояснила Верещук.

Напомним, что оккупанты взяли в плен роженицу с младенцем из Мариуполя, фото которой облетели мир после авиаудара по роддому. Российская пропаганда использует Марианну Вышемирскую для оправдания преступления. Где сейчас находится девушка – неизвестно.

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