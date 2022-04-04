Гуманитарные коридоры 4 апреля: можно эвакуироваться из Мариуполя и Луганской области

Гуманитарные коридоры 4 апреля: можно эвакуироваться из Мариуполя и Луганской области

Сегодня также продолжится эвакуация из Луганской области.

В понедельник, 4 апреля, будет работать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Маршрут также открыт для частного транспорта.

Об этом сообщила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Уже из Запорожья в Мариуполь выехало 15 автобусов для эвакуации наших людей. Делегация Международного комитета Красного Креста планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш вместе с семью автобусами", – уточнила Верещук.

Также сегодня продолжится эвакуация людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и поселка Нижнее Луганской области.

"Оккупанты в Луганской области постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны. Несмотря на это мужественные полицейские, военные и водители под руководством главы Луганской областной государственной администрации продолжают помогать гражданскому населению эвакуироваться", — добавила Верещук.

Напомним, "Укрзалізниця" не прекращает вывозить с востока страны, страдающего от российских оккупантов, население в более безопасные регионы страны: график поездов для эвакуации на 4 апреля из Луганской и Донецкой областей.

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